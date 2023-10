Nel libro autobiografico di prossima uscita, The Woman in Me, Britney Spears ha svelato di esser stata vicinissima a ottenere un ruolo in Le pagine della nostra vita (The Notebook), il film del 2004 diretto da Nick Cassavetes.

La cantante ha però spiegato di essere “felice” di non aver ottenuto la parte:

Dovevano scegliere tra me e Rachel McAdams, e anche se sarebbe stato bello ritrovarmi con Ryan Gosling dopo Il club di Topolino, sono felice di non averlo fatto, perché invece che lavorare al mio album In The Zone avrei passato giorno e notte a recitare nei panni di un’ereditiera degli anni ’40.

Nel libro ha poi parlato del rapporto con il padre, che è sempre stato particolarmente difficile: “Diceva che ero grassa e che avrei dovuto fare qualcosa“, e ha ammesso che è “struggente sentire di non essere mai abbastanza“:

Quanto al rapporto con Justin Timberlake, che ha iniziato a frequentare quando lei aveva 17 anni e lui 18, ha svelato di aver avuto un aborto:

Justin non era sicuramente felice della gravidanza. Diceva di non essere pronto ad avere figli, che eravamo troppo giovani. Fu una sorpresa, ma per me non fu una tragedia. Amavo così tanto Justin e ho sempre voluto una famiglia con lui. Non so se sia stata la decisione giusta, ma se avessi dovuto scegliere da sola, non avrei mai abortito. Eppure Justin era così sicuro di non voler essere padre.

