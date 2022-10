Bros: una scena di un rim job con un sedere prostetico da 30 mila dollari è stata tagliata dal film

In un’intervista con EW, Billy Eichner, Luke Macfarlane, e Nicholas Stoller, i due protagonisti e il regista di Bros, la commedia sentimentale con al centro due uomini gay ora nelle sale statunitensi (GUARDA IL TRAILER ITALIANO), hanno avuto modo di parlare del film, raccontando in particolare i dettagli di una scena tagliata molto costosa.

Stoller ha infatti rivelato che quella sequenza includeva “un’attrezzatura per il sedere da 30.000 dollari [che] Aaron [il personaggio di MacFarlane] lecca“. Eichner ha poi aggiunto: “Stavamo per girare un momento di rim job, ma poi White Lotus ci ha battuto sul tempo, quindi l’abbiamo tagliato“, scherzando sul fatto che hanno usato il “culo del produttore Judd Apatow come modello” per l’aggeggio, su cui Macfarlane ricorda di aver cercato di mettere la bocca mentre “due burattinai” lo manovravano dall’altra parte del letto.

Il film, uscito lo scorso weekend nelle sale statunitensi, nonostante l’apprezzamento della critica ha avuto un esordio alquanto deludente al botteghino. Billy Eichner ha commentato su Twitter il risultato, attribuendo parte della colpa al pubblico eterosessuale che a suo dire, specie in alcune parti del Paese, non è andato a vedere il film. In quest’articolo le sue dichiarazioni.

Bros arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 novembre.

Ecco la descrizione ufficiale:

Questo autunno, Universal Pictures è orgogliosa di presentare la prima commedia romantica di una major su due uomini gay che forse, possibilmente, probabilmente, inciampano verso l’amore. Forse. Sono entrambi molto impegnati. Dalla fervida mente comica di Billy Eichner (Billy on the Street, Il Re Leone (2019), Difficult People, American Crime Story 3: Impeachment) e dalla genialità di autori di successo quali Nicholas Stoller (Cattivi Vicini, Non mi scaricare) e Judd Apatow (Il Re di Staten Island, Un disastro di ragazza, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no), nasce Bros, una commedia intelligente, sensuale e profonda sulla ricerca di sesso, amore e romanticismo con l’aggiunta di un po’ di follia. Interpretato da Billy Eichner, il primo uomo apertamente gay a essere co-sceneggiatore e protagonista di un proprio film prodotto da una major, Bros è diretto da Nicholas Stoller, anche co-sceneggiatore insieme a Eichner. Il film è prodotto da Judd Apatow, Stoller e Joshua Church (co-produttore di Un disastro di ragazza, Fratellastri a 40 anni). La produzione esecutiva del film è di Eichner.

