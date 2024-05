Bullet Train, uscito nel 2022, racconta la storia di un gruppo di assassini in viaggio su un treno in Giappone. La pellicola, diretta da David Leitch, è ricca di scene d’azione e di combattimenti. Una di queste coinvolge Brad Pitt e Brian Tyree Henry in una lotta silenziosa mentre sono seduti sul treno.

Spiega il regista quanto è stato complicato girare quella scena:

Penso che le persone non capiscano quanti specifici allestimenti giriamo con una sola telecamera. Ci saranno probabilmente, stimo, ci saranno probabilmente 60 allestimenti in tutta quella sequenza. Ed è tutto basato sul tempismo comico di questi momenti, giusto? La telecamera è in un punto diverso per cogliere l’attimo. Fa parte della sensibilità di Bullet Train. Era un anime live-action. Quel momento racconta questo, questo momento racconta quello, questo momento racconta quest’altro. È un modo per fare un film, ed era il modo giusto per realizzare la versione che stavamo cercando di raccontare.

Nel cast di Bullet Train (di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda) ci sono anche Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Logan Lerman e Michael Shannon. Attualmente Leitch è al cinema con un nuovo film d’azione con protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt: The Fall Guy.

