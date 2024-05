In una nuova intervista con il regista Julius Onah, Empire ha mostrato una nuova immagine daCaptain America 4, intitolato Captain America: Brave New World.

La foto ci mostra il nuovo Cap, alias Sam Wilson, con il suo nuovo costume, decisamente diverso da quello già visto nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

Potete ammirarla qui di seguito:

Il regista ha inoltre rilasciato anche alcune dichiarazioni che danno un’idea di chi e cosa Cap dovrà affrontare nel prossimo film e ha stuzzicato i fan sulla presenza di The Leader, interpretato nel film da Tim Blake Nelson, e sui conflitti di Sam con Thaddeus Ross (Harrison Ford) che ritroveremo in veste di presidente:

Una grande parte della difficoltà di lavorare insieme al governo, per Sam come Captain America, starà infatti nel modo con il quale dovrà prendere delle decisioni. Soprattutto visto che il suo punto di vista lo poterà molto spesso a trovarsi in disaccordo con il Presidente.

Quanto al conflitto con The Leader:

Sam si ritroverà quasi in mezzo tra Samuel Sterns e ciò che [Sterns] pensa che il governo degli Stati Uniti d’America gli debba e cosa è disposto a fare per arrivarci.

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

