Captain America: New World Order, Harrison Ford rivela tutto quello che sa sul film

Harrison Ford ha partecipato allo show di Stephen Colbert a margine della promozione stampa di Shrinking, la serie TV disponibile in streaming su Apple TV Plus (LEGGI LA RECENSIONE) e, nel corso dell’ospitata, ha anche parlato di Captain America: New World Order, il cinecomic dei Marvel Studios dove interpreterà il Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

Quando Colbert gli chiede se può rivelare qualche dettaglio aggiuntivo sulla pellicola, Harrison Ford conferma che può dire tutto quello che sa su Captain America: New World Order: “Posso dire tutto quello che so. Ogni cosa. Chiedimi pure quello che vuoi!”.

Il conduttore gli chiede allora dove si svolge la pellicola, ma Ford, scherzando, risponde “Non lo so”. Colbert allora gli chiede qualche informazione sulla prima scena in cui compare, ma la star ribatte che “Non te lo posso dire, perché lo so. Lo so, ma non te lo posso dire”.

Stephen Colbert suggerisce all’attore che potrebbe semplicemente inventarsi le risposte e così quando gli chiede dove si terrà il primo incontro fra Thunderbolt Ross e Captain America rivela “In una discoteca”.

Captain America: New World Order sarà il quarto film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

FONTE: YouTube