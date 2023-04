Avevamo già citato le parole di Lee Cronin, regista di La casa – il risveglio del male, relative all’incredibile quantità di sangue finto – più di seimila litri – impiegato per la lavorazione dell’horror da oggi nei cinema italiani.

In una chiacchierata fatta con Variety a margine dell’uscita della pellicola, il regista è tornato a parlare di questa cosa specificando che la sua idea era quella d’impiegare il sangue come un vero e proprio personaggio.

Abbiamo usato 6500 litri di autentico, appiccicoso sangue finto cucinato apposta per l’occasione. Abbiamo dovuto noleggiare una cucina industriale per prepararlo, per mantenerlo fresco e riscaldarlo al bisogno, perché i personaggi vengono letteralmente ricoperti da esso. C’è davvero un sacco di gestione dei fluidi in questo film. Volevo che il sangue fosse come un personaggio, per questo era fondamentale azzeccare la giusta viscosità e il giusto aspetto.