In un’intervista video con GQ, Mads Mikkelsen ha raccontato un aneddoto sulle riprese di Casino Royale, esordio di Daniel Craig nei panni di James Bond uscito nel 2006. Nel film, l’attore interpreta il villain Le Chiffre che, durante una celebre scena, sfida l’iconica spia a poker, gioco che Craig non conosceva affatto.

Ecco le parole del collega:

Ho giocato molto a poker fin da bambino, quindi il gioco non mi era nuovo. Le mani che giochiamo sono assurde, quindi se sei un giocatore di poker, dirai: “Cosa?”. Volevamo solo rendere credibile la natura delle puntate, ma le mani dovevano essere facilmente riconoscibili per un pubblico che non gioca a poker, quindi erano piuttosto assurde. Ma tutti sapevano giocare a poker a quel tavolo, tranne uno, Daniel [Craig]. Non aveva la più pallida idea [di come giocare]. Faceva schifo. Ed è stata la cosa peggiore in assoluto che lui, tra tutti, mi abbia battuto e abbia vinto tutti i miei soldi, ho pensato “È sbagliato”. Poi mi sono vendicato su di lui con la corda, quindi va bene così.