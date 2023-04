Ospite del c2e2 di Chicago, Chris Evans ha spiegato di avere un’idea per uno spin-off di Cena con delitto (Knives out) dedicato al suo personaggio, Ransom Drysdale.

Quando gli viene chiesto di un potenziale ritorno di Ransom Drysdale in un qualche sequel o spin-off di Cena con delitto, Chris Evans spiega:

Non potrebbe essere una storia di redenzione. Nessuno vorrebbe vedere Ransom che si redime. Magari potrebbe uscire di prigione perché qualche avvocato strapagato ha trovato una scappatoia legale. Poi, forse, potrebbe diventare buono. Si mette in corsa per una qualche carica come Telespalla Bob. Ma poi si scopre che, in realtà, è tutto un piano elaborato per eliminare Benoit Blanc e Marta. Una vendetta alla luce del sole!