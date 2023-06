Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, uscirà direttamente in streaming su Prime Video in Francia. Non si tratta di un preambolo per una decisione globale sulla distribuzione dell’attesa pellicola: è piuttosto una presa di posizione di Amazon relativa alle regole (stringenti) sulle finestre cinematografiche francesi. Negli altri territori, quindi, Challengers arriverà sul grande schermo il 15 settembre negli USA dopo il probabile debutto al Festival di Venezia. Inutile dire, però, che un lancio in streaming in Francia potrebbe concorrere a problematiche legate alla pirateria.

Brigitte Ricou-Bellan, che si occupa di Prime Video in Francia, ha spiegato che il problema è legato all’imposizione di una finestra di 15/17 mesi tra il lancio al cinema e l’uscita in streaming. Altri studios hanno diserato la sala per i propri blockbuster, come la Disney nel caso di Strange World (che, ironicamente, è stato un flop quindi il rischio corso è stato molto relativo e più un segnale che altro):

Siamo un partner forte per il cinema francese e per i suoi talenti riconosciuti. Contribuiamo al programma di sussidi nazionali, ma le piattaforme streaming vengono spinte a saltare l’uscita cinematografica per le proprie produzioni originali. Le piattaforme streaming appaiono quindi in profondo svantaggio relativamente a questo sistema di finestre distributive.

Challengers è prodotto da Guadagnino, Zendaya e Amy Pascal & Rachel O’Connor di Pascal Pictures, che hanno venduto il progetto alla MGM. Scritto da Justin Kuritzkes, Challengers racconta le vicende di Tashi, una giocatrice di tennis diventata allenatrice, che ha trasformato suo marito Art da un mediocre giocatore a un campione del grand slam. Per risollevargli il morale dopo una scia di partite perse, lo porta a giocare a un evento “Challenger” – uno dei tornei di livelli più bassi nel tour pro – dove si ritrova ad affrontare quello che una volta era un giocatore promettente e ora è totalmente esaurito: Patrick, suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi.

Fonte: Variety

Classifiche consigliate