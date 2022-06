Sono settimane molto impegnate per Chris Hemsworth considerato che ha a che fare con la promozione stampa di ben due film, da una parte Spiderhead (LEGGI LA RECENSIONE), il thriller di Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) in arrivo oggi in streaming su Netflix, dall’altra Thor: Love and Thunder, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che sarà in esclusiva al cinema a partire dal prossimo 6 luglio.

Una carriera, quella di Chris Hemsworth, davvero fulgida e ricca di soddisfazioni anche se, come rivela lo stesso attore in un video, c’è stato un momento in cui ha pensato che la partecipazione al Ghostbusters (2016) al femminile diretto da Paul Feig avrebbe messo in crisi il tutto. Il suo ragionamento argomenta sul fatto che la sua performance doveva basarsi quasi interamente sull’improvvisazione, una pratica con cui non aveva troppa dimestichezza

La star spiega:

Domandai a Paul Feig: “Non c’è scritto molto su queste pagine, cosa vuoi che faccia?”. Mi rispose che “Lo capiremo più in avanti”. Dissi “Ok, perché no? Proviamo”. Ed eccoci arrivati al momento fatidico, vado allo studio il giorno prima di cominciare a girare, mi danno la sceneggiatura, la leggo e faccio notare a Paul che “Ma ancora non c’è niente! Cosa dovrei fare?”. Lui mi disse che “È tutto ok, faremo dell’improvvisazione e ci divertiremo”. La mia reazione immediata è stata pensare che non solo sarebbe stata la fine della mia carriera, ma che avrei anche distrutto il film, deluso tutti, perché era una roba che non avevo mai fatto prima e non avevo idea del cosa fare.

Delle parole, quelle dette da Chris Hemwsorth, che fanno da eco a ciò che aveva già avuto modo di esternare qualche anno fa. Al tempo ne aveva discusso mentre era immerso nella promozione stampa di Men in Black: International spiegando di essere riuscito a superare questo blocco abbracciando l’idea stessa di non avere un piano ben delineato:

Ero davvero spaventato all’idea di mettere piede su quel set. Non avevo un piano definito per cui mi sono del tutto liberato dell’idea di averli e mi sentivo ridicolo. Ed è proprio questo elemento che ho usato.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: GQ su YouTube