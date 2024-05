Chris Hemsworth è il protagonista della nuova cover story di Vanity Fair pubblicata in vista dell’arrivo nei cinema di Furiosa: a Mad Max saga e, nell’articolo, la star ha potuto anche riflettere sul ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe insieme al collega Robert Downey Jr.

Nel faccia a faccia fra i due, la star australiana spiega di avere l’impressione che Thor abbia avuto, spesso e volentieri, le cose meno interessanti da fare sia nei film collettivi degli Avengers che in quello solitari dedicati al Dio del Tuono.

Riflettendo sull’arco narrativo di Thor, Chris Hemsworth spiega che il suo personaggio gli è sempre sembrato un po’ una sorta di “guardia giurata” degli Avengers, quello con i dialoghi e le sfide meno interessanti da affrontare. Una lettura che il suo collega Robert Downey Jr non condivide.

Robert Downey Jr però la pensa in maniera differente puntualizzando anche che Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame siano una tripletta fenomenale:

Innanzitutto, adattare il personaggio di Thor è stato estremamente complicato – c’erano molte limitazioni implicite – ma lui e Ken Branagh hanno capito come trascendere queste problematiche, mettendolo in qualche modo in relazione con il pubblico mantenendo ciò che divino deve avere un personaggio come quello. Hemsworth, secondo me, ha la psiche più complessa tra tutti noi Avengers. Ha arguzia e gravitas, ma anche un tale autocontrollo, fuoco interiore e gentilezza. Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War” e “Avengers Endgame” sono una tripletta incredibile.