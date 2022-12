Chris Hemsworth spiega perché girare Tyler Rake 2 è stato “soddisfacente” e diverso dai film Marvel

EW ha svelato una nuova immagine di Tyler Rake 2, il film d’azione ancora una volta diretto da Sam Hargrave con Chris Hemsworth.

L’attore ha parlato con il giornale delle riprese del secondo film spiegando che è stato estremamente “soddisfacente”. Ha poi aggiunto:

Non per sminuire i film Marvel pieni di effetti speciali, ma lì c’è molto aiuto dalla post-produzione. Ovviamente non so volare, perciò mi aiutano in cose simili. In questo film l’azione è così realistica e così tante cose vengono fatte davanti alla macchina da presa. C’è un’energia completamente diversa e poi la preparazione è molto maggiore.