Chris Pine dice che il franchise di Star Trek pare “maledetto”, trova frustrante non sapere nulla sul quarto film

Abbiamo già citato, in relazione al chiarimento sullo “sputogate” (ECCO I DETTAGLI), il profilo che Esquire ha dedicato a Chris Pine in vista dell’uscita di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri e, adesso, torniamo un attimo a parlarne per via di quello che la star dice a proposito di un altro franchise, quello di Star Trek.

La saga cinematografica ripartita nel 2009 col reboot firmato JJ Abrams che ha dato origine a due seguiti è ferma al palo. Era stato annunciato dalla Paramount uno Star Trek 4 che, nei piani iniziali della major, sarebbe dovuto arrivare nei cinema il 22 dicembre di quest’anno, ma poi la compagnia, qualche mese fa, lo ha cancellato dal suo calendario. D’altronde, quando non si ha né un regista né la conferma ufficiale del ritorno del cast è un po’ complicato mettere in cantiere un progetto ambizioso come quello.

Nella chiacchierata fatta col magazine, Chris Pine, interprete del Capitano Kirk, definisce il franchise di Star Trek come “maledetto” ammettendo anche di trovare alquanto frustrante l’essere lasciato fuori dal loop di comunicazioni riguardanti il quarto capitolo.

Non so nulla del film. Nella terra di Star Trek, gli attori sono, di solito, le ultime persone a venire a conoscenza delle cose. Conosco dei costumisti che hanno letto le sceneggiature prima degli attori. Definirei questa situazione come frustrante. Non ti dà l’idea di un grande senso di comunità, ma ha sempre funzionato così. Amo il personaggio e adoro le persone che fanno parte della squadra. E amo il franchise. Ma non posso cambiare il sistema che dà origine a questa cosa, non ne ho l’energia.

La saga è ferma dal 2016, anno in cui Star Trek Beyond ha “deluso” al box-office incassando “solo” 344 milioni di dollari. Chris Pine, da sempre convinto che Star Trek non debba puntare a un giro d’affari in stile film del Marvel Cinematic Universe, rincara la dose:

Non sono sicuro che Star Trek sia mai stato concepito per un certo volume di affari. Ho sempre pensato “Ma perché non ci limitiamo a rivolgerci a questo manipolo così agguerrito di fan, non facciamo il film a un prezzo più conveniente per goderci in santa pace il risultato al posto di competere con tutti i film Marvel di questo mondo?”. Dopo che è uscito l’ultimo – che non ha incassato quel miliardo che pensavano avesse fatto – più mettici la morte di Anton Yelchin… Non so che dirti è come se quel franchise… fosse maledetto.

Cosa ne pensate delle parole di Chris Pine su Star Trek? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Esquire