Forse ricorderete che, durante la conferenza stampa dialla quale abbiamo partecipato in occasione del lancio del nuovo trailer di qualche settimana fa, è stata ventilata un’ipotesi tanto strampalata quanto divertente, ovvero quella di un crossover fra la saga action con Vin Diesel and co e quella di

Ecco un estratto dal passaggio “incriminato”:

Michelle Rodriguez: Ne parlavamo ridendo l’altro giorno. Dopo che arrivi a certi livelli, non puoi fare altro che fondere i marchi. Normalmente ci sono problemi di natura legali perché si tratta di roba che appartiene a major differenti, ma qua la Universal possiede entrambi, sia Fast & Furious che Jurassic Park. Per me è sì. Funzionerebbe. Justin Lin: T-rex in un nuovo Fast & Furious? Non dico mai no a nessuno!

Negli ultimi giorni avrete notato che il regista di Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow, ha chiacchierato con la stampa anglofona visto che è stata annunciata un’anteprima IMAX che precederà le proiezioni americane del già citato Fast & Furious 9. E, dalle pagine di Empire, ha anche toccato la questione del “fantacrossover”:

Non voglio dire niente altrimenti non faranno più meme! La realtà non è così divertente. Ho mai sentito nulla circa la possibilità di un crossover simile? Ovviamente no. Mi diverto a vedere la gente che prende seriamente questa cosa su Twitter? Sì. Per cui possiamo anche continuare a divertirci con questi What-if!

Durante un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa di La guerra di domani (GUARDA IL TRAILER), un divertito Chris Pratt è caduto dal proverbiale pero chiacchierando con CinemaBlend:

Non avevo sentito questa cosa! Sì, facciamola. Suona bene. Perché se c’è una cosa con la quale un T-rex non può ca**eggiare è la famiglia. Se questo è quello che vuole il pubblico, io ci sto. Sarebbe folle. Amerei lavorare con Vin, sarebbe forte.

Il film sarà al cinema il 10 giugno 2022.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama del film, solo che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il regno distrutto.

La sceneggiatura del film è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.