Dopo aver interpretato Star Lord nei film dei Guardiani della Galassia per la Marvel, Chris Pratt accetterebbe un ruolo nei rivali DC Studios? Ai microfoni di TMZ, l’attore risponde così:

Devo lasciare che a decidere siano i fan e le persone come James [Gunn, regista dei film sui Guardiani della Galassia e ora a capo dei DC Studios]. Non ne sono proprio sicuro. Ma sono aperto all’idea. Se potesse trovare spazio tra i miei impegni e avesse senso, mi piacerebbe molto. Ovviamente adoro interpretare Star-Lord e spero che ci sia la possibilità di tornare. Mi sento così fortunato a poter fare tutto questo, a essere preso in considerazione. Se è qualcosa di adeguato che ai fan potrebbe piacere, sarei più che felice di farlo.

Recentemente, l’attore ha proprio fatto visita a Gunn sul set di Superman:

Superman arriverà al cinema l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è invece uscito nelle sale a maggio 2023. Anche in questo caso, rimandiamo alla nostra scheda.

FONTE: TMZ

