Nel corso di un evento promozionale statunitense per Oppenheimer, Christopher Nolan è tornato a discutere di un tema molto sentito, specie ora con due scioperi in corso a Hollywood, ovvero l’Intelligenza Artificiale.

Il regista, discutendo di Intelligenza Artificiale sia da un punto di vista collegato all’industria dell’intrattenimento che più ampio in ambito di Big Tech e utilizzi militari, ha ribadito che è importante agire all’insegna della “responsabilità” perché, secondo Christopher Nolan, stiamo vivendo un vero e proprio “momento Oppenheimer”.

Quando s’innova attraverso la tecnologia, è necessario garantire che ci sia responsabilità. Molte aziende per 15 anni hanno usato termini come “algoritmo”, senza sapere realmente cosa significhino in senso tecnico e significativo. Questi ragazzi non sanno davvero cosa sia un algoritmo o cosa faccia. Le persone del mio settore che ne parlano, semplicemente non vogliono assumersi la responsabilità di ciò che quell’algoritmo fa. Applicato all’IA, ha possibilità spaventose. Spaventose. Non da ultimo, bisogna considerare che i sistemi di intelligenza artificiale saranno alla base delle infrastrutture difensive. Saranno responsabili delle armi nucleari. Dire che ciò sia una realtà separata dalla persona che maneggia, programma o utilizza quell’IA, significherebbe essere condannati. Deve esserci responsabilità. Dobbiamo chiedere alle persone di rendere conto di ciò che fanno con gli strumenti che possiedono.

Poi aggiunge:

Quando parlo con i principali ricercatori nel campo dell’intelligenza artificiale, loro stessi si riferiscono a questo come il loro “momento Oppenheimer”. Si stanno ispirando alla sua storia per capire quali siano le responsabilità degli scienziati nello sviluppo delle nuove tecnologie.” La storia di Oppenheimer può almeno fungere da monito. Può mostrare dove ricadono alcune di queste responsabilità.

