A quasi quattro anni dalla sua uscita in sala – per la quale il regista si è battuto con ogni mezzo possibile – Tenet torna a far parlare di sé, questa volta grazie alle parole di Christopher Nolan stesso, che ha voluto chiarire alcune cose in merito a ciò che, secondo lui, i suoi film dovrebbero essere e come dovrebbero essere fruiti dal pubblico.

Il regista – ospite del The Late Show di Stephen Colbert – ha sottolineato come i suoi film e il cinema in generale siano un’esperienza da vivere e sentire, non qualcosa da risolvere o cercare di capire a tutti i costi:

Una volta che vivi e sperimenti sulla tua pelle i miei film… ci sei già arrivato. Li hai già capiti così. Ed è qualcosa in cui credo fermamente e che ci tengo a sottolineare. Ogni volta che le persone mi dicono che hanno difficoltà a capire il senso dei miei film, anche quelli passati, mi sembra che non stiano veramente capendo il senso di ciò che faccio. Non sono enigmi da risolvere. Sono esperienze da vivere, preferibilmente al cinema, ma anche a casa… magari però senza mettere in pausa. È qualcosa che devi sentire, è tutto lì il senso. Per quanto riguarda le spiegazioni e tutto il resto, se le persone e il pubblico sono interessati a parlarne anche fuori dalla sala, parlando di ciò che secondo la loro esperienza li ha toccati maggiormente, quello è tutto di guadagnato. È qualcosa in più. Ma per quanto mi riguarda, quello che voglio è solo che le persone vivano un’esperienza emozionante di guardarsi un film con il pubblico in sala.

