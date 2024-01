Un paio di giorni fa, Christopher Nolan ha raccontato il divertente aneddoto sulla lezione virtuale di Peloton (la popolare bike indoor) fatta tempo fa durante la quale l’istruttrice, ignara del fatto che collegato ci fosse anche il filmmaker, aveva iniziato a spiegare alla sua classe che aveva visto “un film di Nolan”, che l’aveva trovato incomprensibile e che aveva l’impressione di aver perso inutilmente due ore di vita (ECCO I DETTAGLI).

La circolazione di questa curiosa notizia aveva portato l’istruttrice a pubblicare sul suo – peraltro già seguitissimo – profilo Instagram un video di “spiegazioni” e scuse in cui peraltro invitava il regista:

Considerata la viralità della cosa, l’argomento è tornato in auge anche nel corso dei Golden Globes 2024, peraltro dominati dall’autore inglese col suo Oppenheimer (LA LISTA DEI VINCITORI). Quando gli viene chiesto un commento nel backstage della serata circa il video di scuse di cui sopra, Christopher Nolan ha poi risposto:

Non provo altro che amore per Peloton! Ma non ci sono salito oggi, potrei saltare gli allenamenti per un po’!