Quiver Distribution ha annunciato di aver concluso la produzione di Agent Recon, action movie a tinte fantascientifiche il cui cast comprende anche Chuck Norris.

Nel progetto Norris veste i panni di Alastair, comandante di una task force segreta di sicurezza terrestre che coinvolge il novellino Jim a intraprendere una missione guidata dall’esperto colonnello Green e dai suoi esperti marine per rintracciare un misterioso disturbo energetico in una base nel New Mexico sospettata di sperimentare tecnologia aliena. La squadra si ritroverà a dover contrastare una creatura incredibilmente forte, veloce e in grado di controllare le menti più deboli.

Diretto da Derek Ting (Agente Revelation) il film dovrebbe essere distribuito nelle sale americane il prossimo anno.

FONTE: Deadline

