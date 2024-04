Civil War, nuovo film di Alex Garland, si svolge in un futuro prossimo in cui gli Stati Uniti sono in preda alla guerra civile. Nel corso della storia, è presente una scena in cui due cecchini si scontrano in una casa piena di decorazione natalizie…in piena estate. In un’intervista con il New York Times, il regista ha spiegato come è nato questo passaggio e il suo significato.

Ecco le sue parole:

I personaggi si ritrovano in uno scontro tra due cecchini. Sono vicini a uno dei cecchini e l’altro è da qualche parte nascosto, ma presumibilmente in una grande casa che si trova sopra un campo e una collina. È uno scontro surreale, circondato da immagini molto surreali: sono in pieno giorno, in pieno sole, e non c’è alcuna indicazione che siamo vicini all’inverno durante le riprese. In effetti, si può dire che è estate. Ma sono circondati da decorazioni natalizie. E in un certo senso, le decorazioni natalizie parlano di un Paese in rovina, per quanto possa sembrare sciocco. Se non avete messo via le decorazioni natalizie, è chiaro che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

C’è un po’ di immaginario. Mi è sembrato che avesse raggiunto il giusto tono. Ma la cosa interessante di quelle immagini è che non sono state progettate durante la produzione. Non l’abbiamo creata noi. In realtà le abbiamo letteralmente trovate. Stavamo guidando e abbiamo visto tutte queste decorazioni natalizie, praticamente identiche a quelle del film. Erano a circa 100 metri di distanza, ammucchiate sul ciglio della strada. Abbiamo scoperto che si trattava di un tizio che aveva organizzato un festival delle meraviglie invernali. La gente non lo aveva apprezzato e lui era andato in bancarotta. E aveva deciso di lasciare tutto sparpagliato nel campo di un contadino, che a quel punto era assolutamente furioso. Quindi, in un certo senso, c’è un vago parallelismo, ovvero la stessa implicazione che esiste nel film esiste nella vita reale… Ha a che fare con il fatto che quando le cose diventano estreme, le ragioni per cui lo sono diventate non sono più rilevanti e l’incertezza della situazione è l’unica cosa che rimane davvero rilevante. Quindi non importa, per così dire, in questo contesto, da che parte si combatte o per che cosa combatte l’altra persona. È solo una questione di sopravvivenza.