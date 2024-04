Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con Variety, Kirsten Dunst ha sciolto un dubbio legato al destino della giornalista Lee Smith, personaggio da lei interpretato in Civil War, nuovo film di Alex Garland ora nelle sale italiane. Ovviamente non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film e non volete SPOILER.

Nell’ultima mezz’ora della pellicola, Lee, insieme al collega Joel (Wagner Moura) e alla giovane Jessie (Cailee Spaeny) segue i soldati delle Forze Occidentali mentre si introducono nella Casa Bianca per uccidere il Presidente. Mentre questi si scontrano con il contingente a difesa dello Studio Ovale, Jessie si sposta in un corridoio vuoto per scattare una foto e sta per essere colpita, quando Lee si butta su di lei per salvarla, venendo raggiunta da un proiettile e morendo all’istante. Per alcuni spettatori non è chiaro chi abbia effettivamente ucciso la donna, ma la sua interprete non ha dubbi:

Il proiettile arriva sicuramente dallo Studio Ovale del Presidente. Il mio personaggio sa quando incrociare e quando non incrociare i soldati che sparano. Conosce i segnali e sa come leggerli. Sa quando è il momento di muoversi e quando è il momento di non farlo. Questo è qualcosa che il personaggio di Cailee, Jessie, ovviamente non sa.

Moura sottolinea allora come questo passaggio ha avuto ripercussioni anche sulle riprese del film:

Quando il suo personaggio è morto, mi si è spezzato il cuore perché ero così abituato ad avere Kirsten ogni giorno con me in quel viaggio. Da quel momento in poi, abbiamo dovuto girare senza di lei una settimana in più. E ricordo di averle detto che non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Era davvero il cuore del film.

Trovate tutte le informazioni su Civil War nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del destino del personaggio di Kirsten Dunst in Civil War? Lasciate un commento!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Variety

Classifiche consigliate