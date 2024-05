Nel 1993 Silvester Stallone interpretò il protagonista di Cliffhanger, film diretto da Renny Harlin. Nella pellicola Stallone veste i panni di Gabe Walker, un ex alpinista che deve superare il trauma del passato per aver perso la sua fidanzata durante un tentativo di salvataggio. Walker si trova però di colpo alle prese con un gruppo di ladri che cerca di rapinare un aereo del Tesoro degli Stati Uniti.

Harlin, durante una recente intervista con SlashFilm ha raccontato di aver avuto in mente David Bowie come antagonista del film:

Il tuo protagonista è forte solo quanto l’antagonista, il cattivo. Se il cattivo è un perdente, allora non c’è nulla di eroico da fare per l’eroe. E cerco sempre qualcosa di speciale, qualcosa per rendere il cattivo non solo un tipo con i baffi arricciati che vuole far saltare in aria l’intero universo con un’arma nucleare — e ama farlo — ma trovare qualcosa di speciale. Il mio attore da sogno per il ruolo del cattivo in Cliffhanger era David Bowie. E l’ho cercato con insistenza. Ricordo di essere andato a New York per incontrarlo e parlare del film all’infinito, e ci siamo andati molto vicino, ma penso che forse avesse un tour o qualcosa è successo e gli orari non combaciavano. Così David Bowie non ha interpretato il cattivo.