Coco Lee è morta a 48 anni. La cantante, originaria di Hong Kong, era nota nel mondo del cinema per aver doppiato Fa Mulan nella versione in Mandarino del film Disney, e per essersi esibita agli Oscar del 2001 con la canzone A Love Before Time da La tigre e il dragone, candidata alla statuetta. Nel 1999 aveva cantato anche la canzone Before I Fall in Love nella colonna sonora di Se scappi, ti sposo.

Nata nel 1975, si trasferì a San Francisco a otto anni e crebbe negli Stati Uniti, per poi spostarsi nuovamente a Hong Kong per perseguire la carriera di popstar. Divenne una stella nel mercato discografico cinese.

L’annuncio della morte, avvenuta purtroppo dopo un tentato suicidio, è stato dato dalle sorelle sui social:

Con grande tristezza, siamo qui per dare la notizia più devastante: Coco soffriva di depressione da alcuni anni, ma la sua condizione si è deteriorata drasticamente negli ultimi mesi. Nonostante Coco abbia cercato aiuto professionale e abbia fatto del suo meglio per combattere la depressione, purtroppo quel demone dentro di lei ha preso il sopravvento. Il 2 luglio, ha tentato il suicidio a casa ed è stata portata in ospedale. Nonostante i migliori sforzi del team ospedaliero per salvarla e curarla dal suo coma, è purtroppo deceduta il 5 luglio 2023.

