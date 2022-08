Colin Trevorrow esclude un cross-over tra Jurassic World e Fast & Furious

Sono anni che i fan fantasticano (e scherzano) su un possibile cross-over tra la saga di Jurassic World e quella di Fast & Furious, entrambe proprietà della Universal.

Durante la promozione dell’edizione estesa di Il dominio, CB ha chiesto così un parere al regista Colin Trevorrow in persona, che è apparso contrario:

Guarda, certo che no. Il motivo è che sono forse il regista di film di Jurassic Park più serio in assoluto. Insomma, se qualcuno guardasse questi film in modo molto ironico piuttosto che prenderli seriamente, la cosa potrebbe aver senso e sarebbe una grossa novità.

Quando ero piccolo non funzionava così, non era facile come divertirsi con dei giocattoli e farli sbattere uno contro l’altro.

Ora invece sembra che si possa usare qualunque cosa sia a disposizione di una compagnia.