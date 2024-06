L’originale copertina ad acquarello di Harry Potter e la pietra filosofale è stata battuta all’asta a un prezzo esorbitante: 1,9 milioni di dollari! La copertina è stata dipinta da Thomas Taylor e rappresenta Harry Potter in attesa dell’Hogwarts Express sul binario 9 ¾. Taylor impiegò 2 giorni per realizzare l’illustrazione e venne pagato 650 dollari.

La vendita, realizzata a New York dalla casa d’aste Sotheby’s, non è stata semplice e immediata. Ha visto infatti 4 contendenti lottare per l’opera per una decina di minuti. La copertina rappresenta attualmente il pezzo legato al mondo di Harry Potter che è stato venduto al prezzo più alto a un’asta. Il precedente record era detenuto da una prima edizione del primo romanzo che era stata venduta a 421.000 dollari alla casa d’aste Heritage, a Dallas, nel 2021.

