Cormac McCarthy è morto: lo scrittore vincitore del premio Pulitzer aveva 89 anni ed è spirato per cause naturali. A dare la notizia è stato suo figlio John McCarthy attraverso il suo storico editore.

Nato il 20 luglio del 1933 a Providence, Rhode Island, e proveniente da una famiglia cattolica irlandese, è cresciuto poi in Tennessee. Negli anni cinquanta, dopo aver passato quattro anni nell’esercito, iniziò a scrivere racconti e a viaggiare: il suo primo romanzo uscì nel 1965, Il guardiano del frutteto. A Ibiza concluse il suo secondo racconto, Il buio fuori (1968), e successivamente tornato nel Tennessee pubblicò Figlio di Dio (1973), trasposto nel film Child of God nel 2013 da James Franco. Spostatosi in Texas, nel 1979 pubblicò Suttree, uno dei suoi romanzi più apprezzati, che narra la storia di Cornelius Suttree, un uomo che vive sul fiume Tennessee e si confronta con la solitudine e la miseria. Nel 1985 scrisse Meridiano di sangue, un racconto epico e violento ambientato nell’Ovest americano del XIX secolo. Negli anni novanta diede alle stampe la cosiddetta trilogia della frontiera: Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della pianura (il primo romanzo è stato liberamente adattato nel film Passione ribelle, del 2000). Nel 2005 esce Non è un paese per vecchi, mentre nel 2007 esce La strada, vincitore del Pulitzer per la narrativa. Da entrambi i romanzi vengono tratti due film: il primo, diretto dai fratelli Coen, vincerà l’Oscar, il secondo si intitola The Road ed è stato diretto da John Hillcoat. Nel 2022 ha pubblicato, a sorpresa, gli ultimi due romanzi: The Passenger e Stella Maris.

Le opere di McCarthy sono considerate tra le più significative della letteratura contemporanea e hanno influenzato molti scrittori successivi, spesso esplorano temi oscuri e violenti, ambientati in luoghi desolati e violenti dell’America. Il suo stile di scrittura particolare è caratterizzato da una prosa densa e concisa, l’uso limitato di punteggiatura e la mancanza di virgolette per indicare il dialogo.

McCarthy ha anche scritto la sceneggiatura di The Counselor – Il procuratore, diretto da Ridley Scott.

Fonte: TheGuardian

