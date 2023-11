Nel corso di un’intervista con The Direct, Iman Vellani ha palato del futuro dell’Universo Cinematografico Marvel e di come i Marvel Studios possano tornare a catturare gli spettatori.

L’attrice ha sottolineato che non è importante puntare a situazioni ancora più colossali:

Non lo so, non credo sia necessario puntare sempre più in alto, a cose sempre più grandi. Perché allora cos’è rimasto da fare? Credo sia importante che il pubblico abbia a cuore i personaggi. Nell’ultima fase hanno presentato tantissimi personaggi splendidi, perciò sarebbe bello vederli tutti insieme fare squadra.

E parlando di fare squadra, durante un’intervista con Screen Rant, l’attrice ha inoltre spiegato perché gli Young Avengers potrebbero rappresentare una bella novità rispetto ai Vendicatori storici:

Hanno un punto di vista che i vecchi Avengers non hanno, specialmente perché hanno dovuto fare i conti con tutte le ripercussioni e perché sono fan dei vecchi Avengers. Possono essere un nuovo tipo di squadra e magari essere più funzionali. Kamala alla loro guida potrebbe impostare il tono in maniera strepitosa, credo sia nata per essere una guida. Non solo è il collante delle Marvels, ma potrebbe esserlo anche degli Young Avengers perché è matura, intelligente e ha tutta questa conoscenza sui supereroi e sul lavoro di squadra, sa cos’è meglio per tutti. E poi ha imparato così tanto assieme alle Marvels, perciò può usare quelle lezioni anche per gli Young Avengers. Ma comunque credo che si tratti di un gruppo in cui il pubblico più giovane può immedesimarsi. […] Vanno a scuola, hanno rapporti umani, hanno amici, hanno i loro idoli, i loro mentori. Quei rapporti terranno questo gruppo ancorato a terra molto più di un miliardario o un tizio congelato negli anni ’40. Sono molto più consapevoli della realtà.

Ha inoltre ammesso che adorerebbe il coinvolgimento nella squadra di Nathaniel Richards, anche noto come Iron Lad.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Che ne pensate delle parole di Iman Vellani? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate