Il 15 febbraio arriverà su Netflix in tutto il mondo Crossroads – Le strade della vita, film che rappresenta il primo ruolo da protagonista di Britney Spears.

Uscito al cinema il 15 febbraio 2002, all’apice del successo di singoli come Oops… I Did It Again e Baby One More Time, Crossroads è diventato negli anni un vero e proprio cult per i fan della popstar e contiene nella colonna sonora la canzone I’m Not a Girl, Not Yet a Woman.

Alla sceneggiatura nientemeno che Shonda Rhimes, creatrice di serie come Grey’s Anatomy e Scandal e produttrice di Bridgerton, mentre la regia fu affidata a Tamra Davis: a coinvolgerla fu la produttrice Ann Carli. Nel cast, oltre alla Spears, anche star del calibro di Zoë Saldana, Taryn Manning, Dan Akroyd, Beverly Johnson e Kim Cattrall.

Prodotto da Fox, il film attualmente è disponibile per l’acquisto sulle piattaforme digital ma non è presente su Disney+ (che solitamente ospita i titoli Fox). Costato una decina di milioni di dollari, ne incassò 61 in tutto il mondo, diventando poi un cult in home video.

Crossroads – Le strade della vita: la trama

Dopo alcuni anni tre amiche, Lucy (Britney Spears), Kit (Zoe Saldana) e Mimi (Taryn Manning), si ritrovano alla festa di fine scuola, ormai maggiorenni e accomunate dallo stesso interrogativo: cosa fare da grandi? Mimi in realtà ha già deciso: andare a Los Angeles per un’audizione musicale e le due amiche si uniscono a lei per intraprendere questa avventura on the road. Ben presto, però, le tre ragazze, accompagnate da un amico chitarrista, scopriranno che il mondo è più complicato di quanto non credano: questo viaggio si trasformerà in una vera e propria scuola di vita. E come in ogni storia a lieto fine, anche qui le protagoniste raggiungeranno i loro obiettivi, l’audizione e la strada della loro vita…

Fonte: Variety

