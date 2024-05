È entrato ufficialmente in lavorazione un biopic su George Floyd, l’uomo ucciso nel maggio 2020 dalle forze di polizia americane diventato il simbolo del Black Lives Matter.

Il film, intitolato “Daddy Changed the World”, è autorizzato dalla famiglia Floyd e supervisionato dalla moglie, Roxie Washington, e dalla figlia, Gianna Floyd e sarà scritto da Gregory R. Anderson (“Stepping – Dalla strada al palcoscenico”) per Radar Pictures, 8 Queens Film & Media Productions e Night Fox Entertainment. Per quanto riguarda la regia, si è ancora in cerca del nome giusto.

Il biopic è stato descritto come un “crudo dramma di un uomo e della sua comunità gettati tra le infuocate braci della storia” e non ritrarrà Floyd come un uomo perfetto, ma come un padre con tanti difetti e pregi, un semplice essere umano la cui morte ha cambiato il mondo.

Roxie Washington, la moglie di Floyd, ha affermato quanto segue:

Siamo entusiasti di poter condividere con il mondo il vero, amorevole e gioviale George che noi tutti conoscevamo. Questo film farà capire a tutti che essere umano era, cercherà di incarnare ciò che era l’essenza della sua vita con la speranza che aiuti anche a fare passare al congresso il George Floyd Justice in Policing Act. È giunto il momento che ci sia giustizia e uguaglianza per tutti. Non vogliamo che nessun altro bambino perda il padre come é successo a Gianna. Ringraziamo chiunque sia rimasto al nostro fianco e abbia protestato con noi. L’eredità di George vivrà per sempre grazie a questo film.

