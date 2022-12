Daniel Craig ricorda la sua esperienza nei panni di uno Stormtrooper in Star Wars: il risveglio della Forza

Forse ricorderete che Daniel Craig figura, con un irriconoscibile cammeo, nel cast di Star Wars: il risveglio della Forza, la pellicola di JJ Abrams che, nel 2015, ha riportato sul grande schermo la saga di George Lucas a dieci anni di distanza dall’uscita dell’Episodio III, La vendetta dei Sith.

Nel film interpretava lo Stormtrooper che interagiva con Rey mentre la protagonista della pellicola era prigioniera del Primo Ordine.

Trovate la scena in questione qua sotto:

Durante la conversazione fatta con Josh Horowitz in un appuntamento dal vivo dell’Happy, sad, confused podcast, Daniel Craig ha potuto ricordare questa peculiare esperienza con Star Wars:

Amo Star Wars, altrimenti non avrei chiesto di farne parte. Ben Dixon ed io, che è un assistente alla regia di quei film e che aveva svolto l’analoga funzione anche per Spectre, stavamo facendo delle prove. Gli chiesi “Non è che potrei avere una parte in quel film?”. Mi rispose che si sarebbe informato. Il giorno dopo ero in un ca**o di costume da Stormtrooper. L’ho dovuto indossare tutto il giorno e, alla fine, non mi sentivo più le mani. Quei poveretti che sono dovuti stare vestiti così nel deserto, non l’avrei mai fatto se per girare la scena fossi dovuto andare in Tunisia.