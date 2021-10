Durante un’intervista con l’ Irish Times ha parlato delle differenze tra, il personaggio interpretato in Cena con delitto – Knives Out

Ecco le sue parole:

È la natura delle parte. Bond è quello che è, mentre Benoit è molto diverso. Non voglio sembrare troppo schietto, ma è il lavoro di un attore interpretare parti diverse. Quando ho ricevuto quella sceneggiatura ho trovato il personaggio bellissimo, stessa reazione avuta con Casino Royale.

Daniel Craig è al cinema in No Time to Die e sarà l’anno prossimo nel seguito di Cena con delitto – Knives Out.

Netflix, lo ricordiamo, ha stretto un accordo con Rian Johnson e Ram Bergman da 450 milioni di dollari (budget incluso) per realizzare ben due sequel di Knives Out.

Il primo film con un cast d’eccezione tra cui Ana de Armas e Chris Evans era stato acquistato da Media Rights Capital, che aveva affidato poi la distribuzione alla Lionsgate, la quale dopo il successo in sala aveva annunciato un sequel a febbraio del 2020.

Nel gremito cast del progetto troviamo Kathryn Hahn, Dave Bautista, Daniel Craig, Jessica Henwick, Ethan Hawke, Edward Norton, Kate Hudson, Madelyn Cline, Leslie Odom Jr. e Janelle Monáe.

