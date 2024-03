Un paio di giorni fa abbiamo riportato le dichiarazioni del regista Jim Sheridan sul leggendario Daniel Day-Lewis, attore tre volte premio Oscar che ha deciso di ritirarsi dalla recitazione anni fa dopo aver preso parte a Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson.

Le parole del filmmaker smentivano le indiscrezioni secondo le quali Daniel Day-Lewis era pronto a tornare su un set, rumour nati dopo che la star era stata fotografata fuori da un ristorante a New York insieme a Steven Spielberg e al già citato Sheridan (via Daily Mail).

Ed è sempre Sheridan, che con Lewis ha fatto ben tre film Il mio piede sinistro, Nel nome del padre e The Boxer, a fare da “messaggero” dell’attore ribadendo che lui ha chiuso con il recitare. E c’è di più: stando a quanto citato dal regista, Daniel Day-Lewis pare essere molto critico anche nei confronti delle piattaforme streaming e del livello qualitativo dei film che propongono, a suo dire molto basso.

Dice che ha chiuso con il recitare. Ovviamente lui ed io continuiamo a parlare. Mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo con lui. Per il resto la pensa come tutti gli altri. Apre i servizi di streaming e ci sono settemila scelte, nessuna delle quali è valida. Il cinema è stato spostato dal dominio pubblico a quello privato – hai un telecomando, puoi fermarlo quando vuoi. Non è la stessa esperienza [del cinema, ndr.]. Sarebbe fantastico vedere Daniel tornare a fare qualcosa perché è così bravo.