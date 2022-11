Daniel Radcliffe commenta le parole che Alan Rickman gli ha dedicato nel suo diario

Durante una recente apparizione al Watch What Happens Live with Andy Cohen, Daniel Radcliff ha parlato del contenuto dei diari di Alan Rickman intitolati The Diaries of Alan Rickman, che raccolgono i 27 volumi manoscritti nel corso di più di 25 anni con i pensieri dell’attore sulla sua carriera e la sua vita.

L’attore è stato invitato a commentare un passaggio in particolare, che vi riportiamo a seguire:

Scena in corridoio con Dan Radcliffe. Adesso è così concentrato, serio e deciso, ma è sempre pronto a divertirsi. Continuo a credere che non sia un vero attore, ma senza dubbio diventerà regista o produttore. E ha un sostegno incredibilmente silenzioso e dignitoso da parte dei suoi genitori. Nessuna pressione.

Ecco allora la reazione dell’attore:

Amerei tanto dirigere, decisamente. Produrre significa doversi sorbire tutte le parti più difficili dell’industria senza il divertimento, e io non ho alcun interesse a farlo. Tutto quello che ha scritto Alan… ho trovato adorabili e nostalgici i suoi commenti su di noi del tipo: “Questi ragazzini devono imparare le battute, sono un incubo” o anche quando ci siamo incontrati mentre ero qui a teatro, è stato molto dolce leggere tutto questo.

