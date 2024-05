Alcune ore fa la Warner Bros ha annunciato alcuni aggiornamenti al suo calendario d’uscite, fissando la data di Supergirl: Woman of Tomorrow di Craig Gillespie con protagonista Milly Alcock, l’attrice di House of the Dragon.

Il film di Supergirl arriverà al cinema circa un anno dopo rispetto a Superman, ovvero il 26 giugno 2026.

Mortal Kombat 2, sequel annunciato a gennaio 2022 scritto da Jeremy Slater e diretto da Simon McQuoid, arriverà al cinema anche in IMAX il 24 ottobre 2025. Nel cast troviamo Karl Urban, Adeline Rudolph, Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Damon Herriman, Tati Gabrielle, Martyn Ford, Chin Han, Joe Taslim e Hiroyuki Sanada.

Il 10 gennaio 2025 arriverà, anche in IMAX, il film New Line Companion, il thriller fantascientifico che segnerà il debutto alla regia di Drew Hancock con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén e Rupert Friend.

Un anno dopo, il 16 gennaio 2026, arriverà Weapons, scritto e diretto da Zach Cregger (Barbarian). Nel film New Line troviamo Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong e Amy Madigan.

Il film animato di Ben Falcone e Damon Jones, Margie Claus, con la voce Melissa McCarthy, arriverà al cinema per Warner Bros. Pictures Animation il 5 novembre 2027, giusto in tempo per le feste.

Lo studio ha inoltre annunciato in calendario altri film senza titolo: tra questi un film New Line il 27 marzo 2026, un film evento Warner Bros. il 18 dicembre 2026, un film evento New Line/Warner Bros. a Natale 2026 e un film Warner Bros. Pictures Animation/Locksmith il 26 marzo 2027.

