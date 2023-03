Sono state annunciate oggi le candidature alla 68 esima edizione dei David di Donatello, il premio assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano ai film più rappresentativi dell’industria cinematografica nel 2022. Tutte queste pellicole sono uscite in sala e ora sono (praticamente tutte) disponibili per la visione in varie forme: streaming, download digitale, noleggio.

Ecco quindi dove potete vedere i vari candidati ai David di Donatello 2023 – vi invitiamo a segnalarci eventuali correzioni o aggiunte!

Candidato a 18 David, Esterno notte è stato distribuito come miniserie in 6 parti ed è disponibile in streaming sia su Netflix che su Rai Play.

Candidato a 14 David, La stranezza è disponibile in streaming su Prime Video.

Candidato a 14 David, Le otto montagne ha appena superato i 6 milioni di euro d’incasso e arriverà presto in prima visione.

Candidato a 11 David, Il signore delle formiche è incluso nell’abbonamento Sky Cinema e in streaming su NOW, oltre a essere disponibile in download digitale.

Candidato a 9 David, Nostalgia è disponibile in streaming su Prime Video, oltre a essere disponibile in download digitale.

Candidato a 5 David, L’ombra di Caravaggio è disponibile in download digitale.

Candidato a 4 David, Il colibrì è disponibile in download digitale.

Candidato a 4 David, Siccità è disponibile in streaming su Prime Video, oltre a essere disponibile in download digitale.

Candidato a 3 David, Amanda è disponibile in download digitale.

Candidato a 3 David, L’immensità è disponibile in download digitale.

Candidato a 2 David, Chiara è uscito al cinema a dicembre 2022.

Candidato a 2 David, Diabolik – Ginko all’attacco! è disponibile in download digitale.

Candidato a 2 David, Il pataffio è disponibile in donwload digitale.

Candidato a 2 David, Margini è disponibile in download digitale.

Candidato a 2 David, Settembre è disponibile in streaming su NOW, oltre a essere disponibile in download digitale.

Candidato a 1 David, Astolfo non è attualmente disponibile.

Candidato a 1 David, Bentu non è attualmente disponibile.

Candidato a 1 David, Brado è disponibile in streaming su NOW e Prime Video, oltre a essere disponibile in download digitale.

Candidato a 1 David, Corro da te è disponibile su Sky e in streaming su NOW e Prime Video.

Candidato a 1 David, Dampyr non è attualmente disponibile.

Candidato a 1 David, Dante è disponibile in download digitale.

Candidato a 1 David, Marcel! è disponibile in streaming su NOW, oltre a essere disponibile in download digitale.

Candidato a 1 David, Princess è disponibile in download digitale.

SPACCAOSSA

Candidato a 1 David, Spaccaossa non è attualmente disponibile.

Candidato a 1 David, Ti mangio il cuore è disponibile su Paramount+.

