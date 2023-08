In occasione di un’intervista con Comicbook, David Harbour ha parlato di come una recensione negativa abbia avuto un tale impatto su di lui da motivarlo per la sua carriera.

L’attore ha spiegato che si trattava di una recensione del New York Times uscita dopo il primo spettacolo a Broadway del suo primo, grande ruolo in L’invenzione dell’amore di Tom Stoppard:

Ben Brandley era il capo critico del New York Times delle cinque del mattino e aveva scritto: “La piece è splendida, incredibile. Puro Tom Stoppard. Tutti sono fantastici, ma l’unico anello debole è David Harbour, che non è un bravo attore“. La mia prima reazione fu: “Wow“, la bocca dello stomaco era finita a terra. Poi pensai: “Beh, se anche non vi piaccio, dovrete abituarmi a me, perché non vado da nessuna parte“. […] È in quei momenti tragici in cui avverti più dolore che devi capire chi sei.

Vedremo David Harbour in Gran Turismo, che sarà nei cinema italiani dal prossimo 20 settembre. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

