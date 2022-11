David Zaslav: con James Gunn e Peter Safran ai DC Studios “non ci saranno quattro Batman”

È durante una nuova conferenza stampa che il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha svelato qualche anticipazione sulla strategia che lui e i capi dei neonati DC Studios intendono mettere in atto per creare un Universo DC coeso e coerente.

Si tratta di quell’universo accennato qualche giorno fa proprio da James Gunn e Peter Safran, che racconterà un’unica storia lungo un decennio. Ora Zaslav entra un po’ nel dettaglio spiegando che Warner Bros. Discovery intende puntare molto sulla DC:

Penso che nei prossimi anni vedrete molta crescita e molte opportunità attorno alla DC. Non ci saranno quattro Batman.

Il riferimento è chiaramente all’attuale situazione dell’Universo DC, nel quale coesistono il Batman di Robert Pattinson, il Batman di Ben Affleck, il Batman di Michael Keaton e il Batman (che però non si vede) del Joker di Todd Phillips. Coerenza e coesione, quindi: a un certo punto, non si sa quando, verrà rimesso ordine nel franchise e le due persone che devono prendere decisioni a riguardo sono Gunn e Safran.

Zaslav ha anche raccontato quello che ha appreso durante le sue lunghe chiaccherate con Bob Iger, ex CEO della Disney:

La strategia applicata da Iger è stata: mettere tutta la Marvel in un solo posto. Non è possibile svegliarsi e vedere che c’è una serie di Batman da una parte e un cartone animato di Batman da un’altra, devono essere tutti collegati. Deve esserci una stessa atmosfera. Quindi qualche mese fa ho iniziato a riflettere su come mettere tutta la DC in un solo posto. Perché penso che sia una delle opportunità più grandi per questa compagnia.

Il CEO ha parlato del fatto che, a poche settimane dal loro insediamento, Gunn e Safran stanno già iniziando a intervenire sui prossimi progetti DC. Gunn sta scrivendo la sceneggiatura di un nuovo film DC, mentre Safran sta “sistemando” Aquaman e il Regno Perduto, probabilmente per delle riprese aggiuntive. I due hanno sviluppato una “bibbia” che contiene tutti gli ingredienti che devono essere presenti in un film dell’Universo DC, un’operazione attualmente ancora in corso e che si concluderà a breve:

Parte della nostra strategia è tirare fuori il massimo dalla DC, cosa che faranno James e Peter. Hanno reso i fan entusiasti, penso che renderanno tutti entusiasti. Ma si concentrano anche sul nostro vantaggio strategico: il grande contenuto che abbiamo e che tutti conoscono in giro per il mondo, focalizzandosi sul raccontare quelle storie.

Nel frattempo, James Gunn ha postato un’enigmatica immagine: un artwork di Michael Holt, Mister Terrific. Che sia su di lui il film che sta scrivendo?