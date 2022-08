DC League of Super-Pets: il cane di un altro “supereroe” nella scena post-credit del film

Il film animato DC League of Super-Pets è disponibile nelle sale americane da un paio di settimane ormai (da noi arriverà il 1° settembre).

E nelle scorse ore Dwayne Johnson ha voluto diffondere in rete la clip con la scena dopo i titoli di coda del film che mostra l’arrivo di Black Adam e del suo amico a quattro zampe Anubis.

Potete vedere la clip qua sotto:

View this post on Instagram

La sinossi:

In “DC League of Super-Pets”, gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.In “DC League of Super-Pets”, gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.