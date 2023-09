Warner Bros. Discovery ha confermato i propri piani per ampliare le dimensioni degli studios di Leavesden a Londra, annunciando che diventeranno l’hub principale nel quale verranno prodotti i nuovi film e serie tv dei DC Studios.

Il piano prevede la costruzione di dieci nuovi teatri di posa e un totale di 37 mila metri quadri di nuovi spazi tra uffici di produzione e di supporto, permettendo un incremento del 50% della capacità produttiva. Gli studi di Leavesden passeranno quindi da 19 a 29 teatri di posa. I lavori di costruzione inizieranno alla metà 2024 e termineranno nel 2027.

A Leavesden la Warner Bros. ha girato film come Barbie e Aquaman e il regno perduto e serie tv come House of the Dragon, contribuendo all’economia della già fiorente industria produttiva inglese (forte è la competizione con gli studi Pinewood) e approfittando anche di importanti sgravi fiscali governativi. Si stima che l’espansione creerà quattromila nuovi posti di lavoro (tra diretti e indiretti) per un giro d’affari che supererà i 600 milioni di sterline l’anno.

Per quanto riguarda la decisione di centralizzare la produzione dei film e serie tv dei DC Studios, Warner Bros. Discovery sottolinea che i co-chairman e CEO James Gunn e Peter Safran verranno coinvolti direttamente come consulenti nello sviluppo dei nuovi spazi, proponendo idee che possano contribuire a rendere più efficente la produzione di film e serie tv del franchise.

