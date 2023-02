DC Universe, James Gunn parla del cast e chiarisce il ruolo di The Flash: “Non sarà un riavvio totale”

James Gunn ha risposto ad alcuni dubbi dei fan sul DC Universe dopo l’annuncio del rilancio di qualche giorno fa con i primi progetti del “Capitolo 1”.

A chi si è definito “deluso” incolpando il regista di aver “mollato” Gal Gadot e Henry Cavill (e non Ezra Miller) il regista ha risposto:

Non abbiamo mollato Gal. Il film di Ezra è già pronto. Henry non è adeguato alle mie idee per Superman.