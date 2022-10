Deadpool: il regista nega di essere il responsabile dello storico leak del test footage del film

A distanza di anni, rimane ancora un mistero chi sia il responsabile del celebre leak di un test footage di Deadpool, che spinse molti fan a chiedere che il film sul Mercenario Chiacchierone fosse realizzato.

In una recente intervista video per il canale Youtube di Corridow Crew, il regista del film, Tim Miller, ha negato che l’accaduto sia opera sua, pur ammettendo come questo sia stato fondamentale per permettergli di dirigere la pellicola.

Ecco le sue parole:

Abbiamo fatto questo test, abbiamo predisposto un budget, abbiamo messo insieme un piano e la Fox ha detto: “Non crediamo nel film“. E poi il test è trapelato. È stata una cosa bellissima che è accaduta per tutte le ragioni giuste, ma non sono stato io. È di una quelle cose che secondo me dovrebbero rimanere segrete perché il mistero è più interessante della verità. E poi tutta una serie di eventi è accaduta allo stesso tempo. Emma Watts [produttrice] si è resa conto che i cinecomic vietati ai minori erano un’opportunità per la Fox di distinguersi dal resto dei film in circolazione, era un’opportunità commerciale e quindi potevano avere quel segmento di mercato. Poi è arrivato anche Simon Kinberg, che era custode della Marvel alla Fox. Credo che l’avrei diretto se non fosse trapelata la notizia? Forse no. Forse avrebbero detto: “Sai che c’è? Questo è un film vero e proprio, facciamolo dirigere a Robert Rodriguez“, visto che era già stato coinvolto in precedenza. Hollywood non ama dare la possibilità a registi esordienti senza esperienza. Si dà il caso che io sia stato fortunato.

Vi ricordiamo che al momento è in sviluppo Deadpool 3, sempre con Ryan Reynolds come protagonista, che verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project.

Per quanto riguarda il primo film, trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Tim Miller sul leak del test footage di Deadpool? Lasciate un commento!

