All’evento CCXP Messico di quest’anno era presente anche Dafne Keen per promuovere la serie Star Wars di Disney+ in uscita a giugno, The Acolyte – La seguace.

L’attrice – iconica piccola Laura nel Logan di James Mangold – ha fatto due chiacchiere anche riguardo all’attesissimo Deadpool & Wolverine in uscita a luglio, ma è stata molto attenta a non lasciarsi sfuggire dettagli sulla sua eventuale presenza come X-23 nel film.

Ecco quanto dichiarato dall’attrice:

Sono davvero curiosa e non vedo l’ora di vedere il film. Il trailer è davvero qualcosa di incredibile – siamo tutti d’accordo, vero? Adoro Ryan Reynolds e adoro Hugh Jackman, ovviamente, insomma… è come un secondo padre per me, il mio finto padre. Poi ci sono Matthew Macfadyen, Emma Corrin… sembra davvero assurdo, sono davvero emozionata e non vedo l’ora di vederlo!

Potete vedere il video completo qui di seguito:

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe il ritorno della Keen come X-23 nel nuovo film Marvel Studios della Fase 5?

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Deadpool & Wolverine? Ditecelo nei commenti!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate