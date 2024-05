In un nuovo articolo di Empire dedicato a Deadpool & Wolverine, il cinecomic di Shawn Levy con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, viene spiegato di come Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, abbia “bocciato” la prima proposta di trama che gli venne proposta dall’interprete del Mercenario Chiacchierone.

Racconta infatti Ryan Reynolds alla testata che quella elaborata inizialmente per il lungometraggio era:

Una storia alla Rashomon (il capolavoro di Akira Kurosawa tratto dal racconto Il bosco di Ryūnosuke Akutagawa, ndr.) su Wolverine e Deadpool e qualcosa in cui si trovavano coinvolti insieme, che veniva narrata da tre prospettive completamente diverse. Era un modo per realizzare un film di larga scala ma in modo ridotto.

Un’idea che Kevin Feige respinse principalmente perché stava ancora cercando di capire il quadro generale delle cose.

Spiega il boss della divisione cinematografica della Casa delle Idee:

La verità è che non sapevo nemmeno come incorporare Deadpool nel Marvel Cinematic Universe. Stavo pensando molto a come introdurre mutanti e X-Men nell’MCU e pensavo che dovesse essere qualcosa di più che una semplice riproposizione delle stesse cose. Ma la verità è che Ryan è una macchina sforna idee. Quindi può darsi che mi abbia proposto quella, ma me ne aveva proposte contemporaneamente altre 25.

Cosa, questa, che viene confermata anche dalla star canadese:

Ho scritto circa 18 trattamenti diversi. Alcuni di essi erano quasi come un film indie del Sundance, con un budget di meno di 10 milioni di dollari, utilizzando l’IP in un modo che in precedenza non avevano fatto, ho proposto film più costosi e ho proposto cose intermedie.

