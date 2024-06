In vista dell’uscita di Deadpool & Wolverine, il regista Shawn Levy ha concesso un’intervista video a Deadline, dove ha ripercorso la sua prolifica carriera su piccolo e grande schermo, concentrandosi proprio sull’attesa pellicola dei Marvel Studios.

La lunga collaborazione con Ryan Reynolds

Il regista sottolinea come, in un periodo di difficoltà per i cinecomic e per il cinema in genere, Deadpool & Wolverine “è un’esperienza da vivere sul grande schermo“. Poi aggiunge: “Ho amato lavorarci e bisogna dare atto alla Disney alla Marvel di aver permesso a me e Ryan [Reynolds] di fare il film che volevamo fare“. Così, rivela come sia stato proprio l’attore protagonista a volerlo in cabina di regia:

Hugh [Jackman], nel 2011 [quando i due stavano lavorando a Real Steel] mi disse: “Se incontrerai Ryan Reynolds e lavorerai con lui, non smetterai mai‘. L’ha detto più di dieci anni fa. Ci sono voluti diversi anni prima che incontrassi Ryan, ma la prima volta che ci siamo incontrati per parlare di Free Guy, era chiaro che entrambi avevamo avuto carriere di successo e ci stavamo incontrando nel momento giusto. Siamo abbastanza grandi da riconoscere una cosa davvero buona quando ci arriva e non ce la lasciamo sfuggire. E Free Guy ha portato a The Adam Project. È stato sul set di Adam Project che Ryan mi ha detto che voleva fare Deadpool 3 solo se lo avessi diretto io. Ricordo che mi fa: “Lo so, lo so, mi dirai di no“. E io: “Non dirò di no. Sto senza dubbio dicendo di sì“.

La possibilità di un sequel

Alla luce del grande hype per il film (confermato dalle stime d’incasso), a Levy viene chiesto se sta già pensando a un nuovo capitolo delle avventure di Deadpool:

Di solito devo mentire. Aspetto le domande in cui devo mentire e fingere di non conoscere la risposta, ma questa volta posso dire sinceramente che non lo so. Posso però dire che questa è stata la cosa più difficile e logorante che abbia mai fatto, ma anche quella più gratificante dal punto di vista creativo. Perché con Deadpool non ci sono regole. È, nel suo stesso DNA, costruito sull’audacia nei toni. Quindi, per un regista, è una vera gioia. E farlo con il mio migliore amico Ryan, l’altro mio amico Hugh, noi tre ci conosciamo ormai da molto tempo, è stato semplicemente uno spasso. Perché se lavori con gli amici, non ti dispiace fare la figura dell’idiota. E se stai lavorando a qualcosa di comico, è meglio che tu sia disposto a cadere di faccia.

Il film di Star Wars è ancora in sviluppo

Tra i progetti futuri del cineasta, c’è anche un nuovo film di Star Wars, i cui lavori si erano fermati a causa del recente sciopero. Il diretto interessato conferma allora che se ne sta ancora occupando:

Lo sto ancora sviluppando e mi piacerebbe realizzarlo un giorno. Ho un’idea, ma portarla avanti richiede tempo, soprattutto una come questa che necessita di una notevole impalcatura metodologica. Devi essere al corrente di cosa stanno facendo gli altri [tra piccolo e grande schermo] ma ho avuto alcune interessanti conversazioni con Dave [Filoni] e Kathleen [Kennedy]. Sto cercando di preservare alcuni miei sogni per il futuro e spero di non fermarmi fino a quando non lo avrò realizzato.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

FONTE: Deadline

