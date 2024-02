A volte avere un amico all’interno di grosse produzioni non è poi un così grande svantaggio: è quello che è capitato a Joe Manganiello che, in una recente intervista per Comicbook.com, ha parlato del fatto che l’amico James Gunn è stato il primo a consigliargli di rinunciare a Deathstroke:

James e io siamo molto amici e ne abbiamo parlato a lungo, specialmente dopo che Jim Lee della DC Comics mi ha proposto di creare un fumetto basato sulla sceneggiatura che avevo scritto per un film su Deathstroke che è stata accantonata una volta smantellato il DCEU originario.

Ha poi aggiunto:

Jim l’ha letta e desiderava tanto adattarla in una serie a fumetti, ma nessuno ha potuto assicurarmi che in futuro sarei stato coinvolto io, quindi James mi ha consigliato di lasciar perdere e così ho fatto.

