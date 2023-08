In un’intervista con Empire, Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible 7 (LEGGI LA RECENSIONE), ha rivelato di aver modificato un dettaglio cruciale del film, che nella prima versione richiamava alla mente un elemento de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Ecco quale:

La grafica dell’Entità era originariamente rossa. E gli ho dato questo movimento dell’occhio che si contorce. Durante una prima proiezione, qualcuno ha detto: “È come l’Occhio di Sauron ne Il Signore degli Anelli“. E io ho pensato: “Beh, no, non lo è, perché l’Occhio di Sauron non si muove“. Nella mia mente era estremamente statico. Così ho semplicemente cambiato l’occhio da rosso a blu. Ho fatto emergere il blu in tutto lo spettro bianco di quelle proiezioni [nella scena ambientata in un nightclub] e all’improvviso l’Entità era ovunque.