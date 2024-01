Sono passati sette mesi da quando la Directors Guild ha firmato il rinnovo contrattuale con l’AMPTP, senza bisogno di entrare in sciopero come i colleghi della Writers Guild of America e della Screen Actors Guild: una decisione che in molti, all’epoca, avevano giudicato controversa visto che la WGA era già in sciopero da più di un mese. Ebbene, il sindacato dei registi in questi giorni ha annunciato di essere tornato al tavolo delle trattative con l’associazione dei produttori di Hollywood per “migliorare” il contratto, adeguandolo ai traguardi raggiunti da WGA e SAG-AFTRA nei contratti che hanno firmato dopo mesi di lunghi e sofferti scioperi.

In particolare, la DGA ha retroattivamente adottato lo stesso modello di pagamento residuale che ha (faticosamente) ottenuto la WGA nel suo contratto, basato sul successo di un film o di una serie, oltre ad aumentare dello 0.5% i contributi ai fondi pensionistici e sanitari del sindacato dopo il secondo e il terzo anno di contratto, e altri aumenti salariali e benefici.

Capita spesso che i contratti vengano adeguati a seconda dei traguardi ottenuti dai vari sindacati. Quello che è inconsueto è che ciò non avvenga in sede di rinnovo contrattuale, ma pochi mesi dopo la firma del contratto stesso. La mossa è stata vista con una certa perplessità dagli altri sindacati, in particolare la WGA, che sperava in una mobilitazione dei registi quando era in sciopero e ha interpretato la firma del contratto come una strategia per deresponsabilizzarsi su tematiche importanti come i pagamenti residuali dello streaming e l’intelligenza artificiale.

La DGA (secondo quanto riferisce Deadline) aveva iniziato a discutere con l’AMPTP di una revisione del contratto appena dopo la sua ratifica, forte del fatto che nel contratto originale si parlava di un aumento dei pagamenti residuali dallo streaming ma non vi fosse un modello di riferimento da seguire. Tale modello è stato individuato dalla WGA nel contratto siglato dopo 148 giorni di sciopero, e la DGA ha deciso di adeguarsi. La SAG-AFTRA ha adottato un modello simile nel contratto che ha ratificato a dicembre.

