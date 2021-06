Come vi abbiamo già raccontato, Disneyland Paris ha finalmente riaperto i battenti il 17 giugno, portando con sé grandi novità con l’inaugurazione di, il nuovissimo albergo a tema supereroi Marvel.

Il primo giorno di apertura ha visto la partecipazione del regista Joe Russo con la sua famiglia, che ha diffuso su Instagram alcuni scatti dall’albergo come potete vedere a seguire.

Ricordiamo che il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel fa parte di un’importante operazione di espansione che include anche l’attrazione Cars Route 66 Road Trip nel parco Walt Disney Studios e l’area tematica Avengers Campus (i lavori di quest’ultimo sono in corso).

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel ricorderà una galleria d’arte newyorkese, un omaggio alla città di New York che ha dato i natali ai Supereroi Marvel e a molti degli artisti che li hanno creati. L’hotel ospiterà inoltre una delle più grandi collezioni di opere d’arte Marvel al mondo, con oltre 300 oggetti in mostra, inclusi pezzi esclusivi e mai visti prima, in collaborazione con più di 95 artisti Marvel Comics e Marvel Studios. Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel offrirà comfort moderni e servizi personalizzati celebrando la cultura e la vibrante energia di New York.