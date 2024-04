In una nuova intervista per SlashFilm, Scott Derrickson, regista del primo Doctor Strange, ha parlato della possibilità che fosse Joaquin Phoenix ad avere il ruolo dello Stregone Supremo.

All’epoca, però, sentendo dentro di sé che Benedict Cumberbatch fosse la scelta giusta, il regista si impuntò, andò da Feige in persona e gli chiese di spostare l’uscita del film dall’estate all’autunno del 2016, pur di avere Cumberbatch, i cui impegni andavano in contrasto con il calendario di produzione dei Marvel Studios:

Abbiamo considerato Joaquin Phoenix per il ruolo, mentre ancora non avevamo una una sceneggiatura pronta. Questo é da tenere bene a mente. Penso fosse anche molto nervoso all’idea di firmare un accordo per più film, era qualcosa che non aveva mai fatto prima d’ora. Quindi sono tornato da Kevin [Feige] e gli ho detto che dovevamo per forza spostare la data di uscita del film pur di avere Benedict come Strange, doveva essere Benedict, me lo sentivo. Kevin andò a sua volta da Bob Iger e Alan Horn comunicandogli quello che gli avevo detto. E, devo dirlo, mi hanno ascoltato e hanno posticipato la data di uscita del film facendolo uscire in autunno.