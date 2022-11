Don’t Worry Darling: i risultati dopo la prima settimana su HBO Max

Deadline riporta in esclusiva i primi dettagli sui risultati streaming di Don’t Worry Darling, il film diretto da Olivia Wilde con Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine.

Dopo una finestra cinematografica di 53 giorni e 87 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, la pellicola ha raggiunto quota 2,7 milioni di unità abitative sia da Smart TV che da mobile.

La stima per Don’t Worry Darling batte i 2 milioni riportati da Firestarter, arrivato in contemporanea su Peacock e al cinema dove ha incassato appena 14,9 milioni di dollari in tutto il mondo, così come la prima settimana di Finch su AppleTV+.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

